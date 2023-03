WhatsApp, queste funzione arriveranno presto su Android (Di mercoledì 29 marzo 2023) TecnoAndroid.it Una primavera ricca di novità attende tutti gli utenti di WhatsApp. Nelle ultime settimane, gli sviluppatori della chat di messaggistica più importante al mondo hanno fatto trapelare una serie di aggiornamenti in arrivo su Android, aggiornamenti particolarmente rilevante sia per il pubblico che per gli addetti ai lavori. WhatsApp, le funzioni che arriveranno presto in chat Obiettivo cardine di WhatsApp in questa sua fase storica è quella di privilegiare gli upgrade che vanno a rafforzare la privacy e la riservatezza del pubblico. In primo luogo, una delle novità più attese dagli utenti di WhatsApp è la dilatazione dei tempi possibili per l’eliminazione di un messaggio, una volta inviato. In caso di mancata visualizzazione del testo ... Leggi su tecnoandroid (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tecno.it Una primavera ricca di novità attende tutti gli utenti di. Nelle ultime settimane, gli sviluppatori della chat di messaggistica più importante al mondo hanno fatto trapelare una serie di aggiornamenti in arrivo su, aggiornamenti particolarmente rilevante sia per il pubblico che per gli addetti ai lavori., le funzioni chein chat Obiettivo cardine diin questa sua fase storica è quella di privilegiare gli upgrade che vanno a rafforzare la privacy e la riservatezza del pubblico. In primo luogo, una delle novità più attese dagli utenti diè la dilatazione dei tempi possibili per l’eliminazione di un messaggio, una volta inviato. In caso di mancata visualizzazione del testo ...

