TS – Turchia-Croazia, Calhanoglu esce per infortunio: Juve-Inter a rischio? (Di mercoledì 29 marzo 2023) 2023-03-28 23:41:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta TS: BURSA (Turchia) – Brutte notizie per l'Inter, Hakan Calhanoglu è stato costretto a lasciare il match tra Turchia e Croazia valido per le qualificazioni ad Euro 2024. Alla Timsah Arena di Bursa il centrocampista ex Milan è stato sostituito al 38? da Ismail Yuksek per quello che sembra essere un problema alla zona inguinale. Per la Turchia un primo tempo complicato non solo per l'infortunio del giocatore nerazzurro ma anche dalla doppietta di Kovavic (20? e 45'+4) per il 2-0 croato. Per Simone Inzaghi saranno giorni d'apprensione visto che i nerazzurri affronteranno sabato la Fiorentina a San Siro ma, soprattutto, l'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus ...

