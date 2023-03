I due cadaveri scoperti dal padrone di casa. L'appartamento era chiuso a chiave: sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. L'ora del decesso potrebbe risalire anche a 24 ore prima del ritrovamento ...Suaallerta la polizia, che tuttavia spiega loro di non poter intervenire perché il lupo è ... Quest'ultimo, infatti, la, immobilizza e stupra. Wolf Hunter il finale: come finisce il ..."Quando le cose non funzionano miase la prende con me" ha scherzato, ma subito dopo ha ... So solo che è un uomo gigantesco, ama l'opera lirica ele vittime con le mani. "I nomi delle ...

Strangola la moglie e si uccide. L’uomo trovato impiccato e lei senza vita sul letto in camera LA NAZIONE

Francesca Giornelli, 59 anni, è stata strangolata e lasciata senza vita sul letto dell’appartamento che condivideva con il compagno. Il padrone di casa è stato il primo a scoprire l’orrore che si era ...Tragica scoperta nella prima serata di martedì in un’abitazione di Tuoro sul Trasimeno (Perugia), in via dei Sette Martiri, dove marito e moglie di circa 60 anni sono stati trovati senza vita. Il ...