Nina sull’argine di Veronica Galletta | Recensione

Leggi su appuntidizelda

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Oggi Daniela di Daniela Carletti – La sconfitta del tempo per l’appuntamento del libro, ci parla didinell’edizione di Minimum Fax. Scopri i consigli di lettura degli scorsi appuntamenti. Il Passeggero del Polarlys di George Simenon Un’Idea dell’India di Alberto MoraviaL’odore dell’India di Pier Paolo PasoliniSe ti abbraccio non aver paura di Fulvio ErvasColazione da Tiffany di Truman Capote Avventure in Africa di Gianni Celati Favole al telefono di Gianni RodariE poi saremo salvi di Alessandra Carati TramadiCaterina è al suo ...