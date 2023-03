Malore per Papa Francesco | è ricoverato al Gemelli | “Infezione respiratoria | ma non è Covid” Annullati gli appuntamenti di domani e venerdì

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Auguri di pronta guarigione Santo Padre. @Pontifex_it si trova dal pomeriggio di oggi, mercoledì 29 marzo, all’osp… - ladyonorato : Pare che ci sia un quinto caso (in due settimane) di volo dirottato per malore improvviso del pilota negli USA: Sou… - diaco_filippo : Una preghiera per Papa Francesco, ricoverato al Gemelli in seguito a un malore. Gli auguriamo di rimettersi in tem… - Giornaleditalia : #papafrancesco Malore per Papa Francesco, ultime news sulle condizioni di salute dopo il ricovero - NoritaNanni : @Pontifex_it Santo Padre ho sentito del Suo malore ma sono certa che con le cure ospedaliere guarirà presto, certo… -

... 'Dall'ospedale si fa sapere che il Papa, giunto in ambulanza a seguito di un, ha avuto problemi cardiaci e un affaticamento respiratorio nella tarda mattinata esicurezza è stato portato ...Il Pontefice ha accusato un lieve, anche se dal Vaticano hanno chiarito subito come i ... Bergoglio, in ogni caso, rimarrà in repartoalcuni giorniessere monitorato, anche se la ...Durante la puntata di oggi de La vita in diretta, Alberto Matano ha dato un drammatico annuncio: Papa Francesco è stato ricoveratoun. Il conduttore, infatti, durante la trasmissione ha ricevuto un'agenzia e si è interrottoleggerla: Le notizie uscite in questi minuti svelano che il Pontefice ha problemi al cuore. ...

Papa Francesco in ospedale dopo un lieve malore: resta ricoverato al Gemelli TGCOM

La salute di Papa Francesco preoccupa tutto il mondo. Oggi il pontefice è stato portato al policlinico Gemelli di Roma dopo aver avvertito un malore. Per la seconda volta Bergoglio torna nello stesso ...È lì che si trova Papa Francesco dopo il ricovero in seguito al lieve malore dopo l'udienza generale di stamattina. L'allestimento risale ai primi anni '80 quando fu organizzato per le degenze di ...