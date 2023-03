Borse, Alibaba vola. Tecnologici sugli scudi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Alibaba vola in apertura alla Borsa di Hong Kong all’indomani dell’annuncio del maxipiano di ristrutturazione del gruppo che vedrà le sue attività, pari a 220 miliardi di dollari, divise in sei unità operative autonome potenzialmente quotabili Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 29 marzo 2023)in apertura alla Borsa di Hong Kong all’indomani dell’annuncio del maxipiano di ristrutturazione del gruppo che vedrà le sue attività, pari a 220 miliardi di dollari, divise in sei unità operative autonome potenzialmente quotabili

