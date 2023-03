Pd, Schlein scopre le sue carte: Chiara Braga eletta capogruppo alla Camera (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo le conferme sull’elezione di Francesco Boccia al Senato, è Chiara Braga la nuova capogruppo Pd alla Camera. Come per Boccia, Braga è stata eletta per acclamazione a Montecitorio nel corso dell’assemblea dem di oggi, martedì 28 marzo. Trovano conferma, dunque, i nomi che erano trapelati nelle ultime settimane, su spinta decisiva della neo segretaria ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo le conferme sull’elezione di Francesco Boccia al Senato, èla nuovaPd. Come per Boccia,è stataper acclamazione a Montecitorio nel corso dell’assemblea dem di oggi, martedì 28 marzo. Trovano conferma, dunque, i nomi che erano trapelati nelle ultime settimane, su spinta decisiva della neo segretaria ... TAG24.

