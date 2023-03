“Nessuno mi ha aiutata, sono andata in ospedale da sola”: parla l’insegnante aggredita dalla madre di una sua alunna (Di martedì 28 marzo 2023) Lucia Celotto, insegnante del Liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia, è stata aggredita in classe dai familiari di una sua alunna per alcuni voti bassi: i medici le hanno dato tre giorni di prognosi, oggi che è il quarto la donna – insegnante di inglese 61enne con 35 anni di carriera alle spalle – torna sull’accaduto parlando alla web tv La Voce della scuola. “Erano in quattro, tutti familiari. sono entrati dal portone principale senza che Nessuno abbia provato a fermarli. Davanti a tutti la madre di Francesca, una ragazza della prima del liceo Artistico, la sezione A. Poi il marito, la nonna di Francesca e un giovane. Hanno iniziato a cercarmi, aula per aula”. Una vera e propria spedizione punitiva conclusasi con un’aggressione, nell’indifferenza generale. Il giorno ... Leggi su tpi (Di martedì 28 marzo 2023) Lucia Celotto, insegnante del Liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia, è statain classe dai familiari di una suaper alcuni voti bassi: i medici le hanno dato tre giorni di prognosi, oggi che è il quarto la donna – insegnante di inglese 61enne con 35 anni di carriera alle spalle – torna sull’accadutondo alla web tv La Voce della scuola. “Erano in quattro, tutti familiari.entrati dal portone principale senza cheabbia provato a fermarli. Davanti a tutti ladi Francesca, una ragazza della prima del liceo Artistico, la sezione A. Poi il marito, la nonna di Francesca e un giovane. Hanno iniziato a cercarmi, aula per aula”. Una vera e propria spedizione punitiva conclusasi con un’aggressione, nell’indifferenza generale. Il giorno ...

