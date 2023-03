Mediaset | il profilo Twitter e la nuova reazione di Mara Venier

Leggi su biccy

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ieri pomeriggio dall’account ufficiale diè partito un tweet con un’offesa sessista probabilmente rivolta a, Barbara d’Urso e Gabriella Labate, dato che – rispondendo a un post che riguardava le tre – ha scritto firmandosi Silvy “che tr0ie”. Un cinguettio immediatamente rimosso ma screenshottato dai vari fan di Domenica In che in quel momento stavano guardando la trasmissione facendo live tweeting. Come sappiamo,dopo lo scandalo ha chiuso ile ha dato le dovute spiegazioni: “Hackeraggio a: sospeso l’account ufficiale. Da qui, evidentemente per evitare ulteriori danni, la decisione comprensibile di sospendere l’account Qui“. Al momento il...