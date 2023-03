AEW | Dax Harwoord spiega la sua amicizia con CM Punk

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 26 marzo 2023) Durante una recente intervista con Fightful, il membro degli FRT Dax Harwood ha parlato della suacon CMe del fatto che i due ad oggi si sentono ogni giorno. “Gli parlo praticamente ogni giorno. Ovviamente entrambi, se siamo innervositi da qualcosa, ne parliamo assieme. Perché non voglio andare da mia moglie per dirle “Oh, Dio mio, al lavoro è successo questo” oppure “In WWE è tornato Vince” o qualsiasi altra cosa. Non voglio fare questo con mia moglie perché ero via per così tanto tempo e la nostra vita, da quando abbiamo iniziato a frequentarci fino a quando sono arrivato in AEW, ero semplicemente via tutto il tempo. 18 ore di studi scolastici ogni semestre, 3 lavori fino a quando non sono andato in WWE. Quando sono arrivato in WWE, lavoravo ogni giorno. Quindi cerco di non infastidirla con tutto ciò. Io e lui abbiamo questa ...