Ultime Notizie – Infratel tra le prime società pubbliche per risorse Pnrr assegnate

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 25 marzo 2023) È stata pubblicata la relazione della Corte dei Conti sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (). La Relazione si basa sui dati disponibili al 13 febbraio 2023 ed è stata approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo del 16 marzo 2023 e trasmessa da parte del Presidente della Corte dei Conti alle Commissioni Permanenti di Camera e Senato. A ricordarlo una nota diItalia in cui si legge che un aspetto nevralgico per il buon funzionamento delè garantire il monitoraggio della spesa. Complessivamente dei 6 miliardi di euro dei trasferimenti finali erogati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai soggetti attuatori e realizzatori, alleè stato assegnato il 39% delle(2,3 miliardi). La ricognizione ...