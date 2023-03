Ora legale 2023 | ecco quando spostare avanti le lancette Appelli al governo per tenerla tutto l’anno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 marzo 2023) Torna l’ora. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo si passerà come di consueto dall’ora solare all’ora. Ledell’orologio dovranno essere tiratedi 60 minuti, dalle 02 alle 03, e si perderà così un’ora di sonno in cambio però di un’ora in più di luce la sera. Sarà quindi – per i primi giorni – più buio la mattina ma più chiaro fino a tardi. Intanto riparte il pressing sulper l’adozione in Italia dell’orapermanente. Una possibilità questa prevista dall’Unione Europea – che sulla misura ha lasciato massima discrezionalità ai Paesi Membri – e che secondo gli esperti determinerebbe benefici economici, ambientali e sanitari non indifferenti. A lanciare la proposta all’esecutivo di Giorgia Meloni è la Società Italiana di Medicina ...