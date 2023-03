LIVE – Sonego-Evans 0-0, secondo turno Masters 1000 Miami 2023: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 25 marzo 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Evans, incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Miami 2023 (cemento outdoor). Dopo il bel successo all’esordio ai danni di Dominic Thiem, l’azzurro cerca continuità e può trovarla in questo match contro la testa di serie britannica che però non sta attraversando un gran periodo di forma per usare un eufemismo. Evans è reduce da cinque sconfitte consecutive e ha vinto solamente tre partite nel corso di questo inizio di 2023. Un Sonego in buone condizioni fisiche e mentali può anche partire favorito per accedere al terzo round e mettere punti importanti per la classifica. C’è un precedente tra i due, risale a ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildeldi(cemento outdoor). Dopo il bel successo all’esordio ai danni di Dominic Thiem, l’azzurro cerca continuità e può trovarla in questo match contro la testa di serie britannica che però non sta attraversando un gran periodo di forma per usare un eufemismo.è reduce da cinque sconfitte consecutive e ha vinto solamente tre partite nel corso di questo inizio di. Unin buone condizioni fisiche e mentali può anche partire favorito per accedere al terzo round e mettere punti importanti per la classifica. C’è un precedente tra i due, risale a ...

