LIVE Italia-Svezia 0-2, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: due mani rubate dalle svedesi nei primi quattro end (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:02 Doppia bocciata di Knochenhauer. 11:00 Zardini Lacedelli piazza una seconda stone dentro la casa. 10:58 Guardia svedese, Zardini Lacedelli si posiziona dietro al centro della casa. 10:55 E nulla di fatto è, manteniamo le redini del gioco. 10:54 Ottima spazzata di Lo Deserto, l’Italia può andare per un nulla di fatto. 10.53 Bocciata con roll per Constantini, bisogna smuovere il tabellone. 10.52 Hasselborg boccia a sua volta, le svedesi non stanno sbagliando un colpo. 10:51 Lo Deserto boccia una stone avversaria, Italia con un punto, ma scoperto. 10:49 Quarto end che sta andando via molte liscio in queste prime battute. 10.46 Attenzione, il tiro di Constantini è lungo, altra mano rubata dalla Svezia. 10.45 Hasselborg riposiziona la guardia ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:02 Doppia bocciata di Knochenhauer. 11:00 Zardini Lacedelli piazza una seconda stone dentro la casa. 10:58 Guardia svedese, Zardini Lacedelli si posiziona dietro al centro della casa. 10:55 E nulla di fatto è, manteniamo le redini del gioco. 10:54 Ottima spazzata di Lo Deserto, l’può andare per un nulla di fatto. 10.53 Bocciata con roll per Constantini, bisogna smuovere il tabellone. 10.52 Hasselborg boccia a sua volta, lenon stanno sbagliando un colpo. 10:51 Lo Deserto boccia una stone avversaria,con un punto, ma scoperto. 10:49 Quarto end che sta andando via molte liscio in queste prime battute. 10.46 Attenzione, il tiro di Constantini è lungo, altra mano rubata dalla. 10.45 Hasselborg riposiziona la guardia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Sono sette anni che chiediamo verità e giustizia. Ormai una parte della verità l'abbiamo capita e vogliamo che in… - La7tv : #propagandalive Paola e Claudio Regeni: 'Vogliamo che inizi un processo in Italia' - rtl1025 : ?? 'L'Italia della produzione alla stanga ci sta. E con successo. Il problema è l'Italia delle chiacchiere politiche… - Groovy57 : RT @welikeduel: 'Sono sette anni che chiediamo verità e giustizia. Ormai una parte della verità l'abbiamo capita e vogliamo che in Italia i… - FedeTrittoItaly : #AbidjanHealingService in diretta live a breve su tutti i canali del “Ministero ravvedimento e santità Italia” -