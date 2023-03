Lazio-Bonazzoli, l’ultima idea biancoceleste per il vice Immobile (Di sabato 25 marzo 2023) La Lazio è alla continua ricerca di un vice Immobile, visto che in questa stagione senza il capitano si è optato per il falso nove: l’ultima idea è Bonazzoli La Lazio è alla continua ricerca di un vice Immobile, visto che in questa stagione senza il capitano si è optato per il falso nove: l’ultima idea è Bonazzoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante della Salernitana potrebbe essere un’opzione per il mercato estivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 marzo 2023) Laè alla continua ricerca di un, visto che in questa stagione senza il capitano si è optato per il falso nove:Laè alla continua ricerca di un, visto che in questa stagione senza il capitano si è optato per il falso nove:. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante della Salernitana potrebbe essere un’opzione per il mercato estivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

