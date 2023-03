Il Cantante Mascherato 2023 | chi è lo squalo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : Lo studio di #CiaoMaschio apre le porte a #GeneGnocchi, #FrancescoProcopio e @fabiocaninoreal per parlare del senso… - Raiofficialnews : Torna @milly_carlucci al timone del talent show #IlCantanteMascherato: da sabato #18marzo su @RaiUno. Nella giuria:… - bubinoblog : IL CANTANTE MASCHERATO, SECONDA PUNTATA: NINO FRASSICA INVESTIGATORE D'ONORE - DavidMessina63 : @TommasoRanisi @gabrieledimarzo Sarebbe meglio fare il contrario..ovvero il Cantante Mascherato in seconda serata ( se non terza) - DavidMessina63 : @RaiUno @fabiocaninoreal @N_DeGirolamo Io l'avrei messa prima del Cantante Mascherato. -

Questa sera andrà in onda la 2puntata de Ile tra le 11 maschere rimaste in gara c'è anche Squalo, chi è Il concorrente , o la concorrente, no è certo se sia un uomo o una donna, nella breve clip di presentazione ha fornito ...Questa sera torna in onda Ildi Milly Carlucci , nella consueta cornice della prima serata su Rai1. Tra i volti nuovi di questa quarta annata del programma in cui i vip giocano a nascondersi dietro le maschere,...... in prima e seconda serata Stasera in TV: I Programmi in prima serata, Sabato 25 Marzo 2023 Ilil celebrity talent show presentato da Milly Carlucci, in onda dalle 21.25 su Rai 1 ...

"Il Cantante Mascherato" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Questa sera, sabato 25 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2023, la quarta edizione dello show condotto da Milly Carlucci. La formula del ...Stasera, sabato 25 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2023, la quarta edizione dello show condotto da Milly Carlucci. La formula del programma ...