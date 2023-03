Ultime Notizie – Fi | Berlusconi nomina 7 coordinatori regionali

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 24 marzo 2023) Silviohato 7 nuovi: per la Basilicata, Maria Elisabetta Casellati; per l’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari; per la Lombardia, Alessandro Sorte; per il Molise, Claudio Lotito; per la Sicilia, Marcello Caruso; per la Toscana,. Marco Stella; per il Veneto, Flavio Tosi. Si legge in una nota del leader di Fi. “Nelle prossime settimane annunceremo inoltre il nuovo assetto di Forza Italia in tutta la sua organizzazione”, aggiunge. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione