Treviso, vince 2 milioni con un Gratta e vinci da 10 euro. Il bar lo scopre due mesi dopo: «Nemmeno un grazie» (Di venerdì 24 marzo 2023) Un biglietto che costa 10 euro, quello del Mega miliardario. E una sola possibilità su 7 milioni e 800 mila di vincere il premio da 2 milioni di euro. Ed è proprio suo il tagliando fortunato ma, per lungo tempo, la notizia rimane sepolta. Spesso accade che i vincitori di grandi somme mantengono il riserbo, ma quantomeno gli esercenti dove è stato staccato il tagliando fortunato festeggiano, organizzano brindisi, appongono fogli celebrativi. Invece, quanto successo al Caffè Lotto di Treviso, è piuttosto singolare. «Stavamo spulciando le statistiche di vincita e ci è saltata agli occhi questa cifra enorme. La conferma ci è arrivata solo dopo le verifiche dell’ente, quando Gratta e vinci ci ha spedito la ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) Un biglietto che costa 10, quello del Mega miliardario. E una sola possibilità su 7e 800 mila dire il premio da 2di. Ed è proprio suo il tagliando fortunato ma, per lungo tempo, la notizia rimane sepolta. Spesso accade che itori di grandi somme mantengono il riserbo, ma quantomeno gli esercenti dove è stato staccato il tagliando fortunato festeggiano, organizzano brindisi, appongono fogli celebrativi. Invece, quanto successo al Caffè Lotto di, è piuttosto singolare. «Stavamo spulciando le statistiche dita e ci è saltata agli occhi questa cifra enorme. La conferma ci è arrivata solole verifiche dell’ente, quandoci ha spedito la ...

