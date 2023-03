“Tommy 2023” | il nuovo tour di Tommaso Paradiso nei palazzetti

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 24 marzo 2023) MILANO – Ilsegna il ritorno live di, che tornerà nei maggioriitaliani con “”. In partenza da novembre, lanée sarà l’occasione per ascoltare live tutti i più grandi successi che hanno resouno dei più popolari cantautori italiani contemporanei. «Non vedo l’ora di portare i miei pezzi in. Ho già la scaletta in testa, ci saranno le canzoni deldisco e i classici del mio repertorio», ha svelato ieria Rtl 102.5. «Il mio pubblico è cresciuto con me, non è cambiato negli anni. Vedo ancora delle facce che mi seguono dagli inizi. Sono contento di aver familiarizzato con le persone che amano la mia musica, ai ...