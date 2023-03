Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Spalletti potrebbe lasciare Napoli con Scudetto e Champions - solopallone : Napoli:Il giocatore messicano Lozano è alle prese con un risentimento muscolare e potrebbe non essere a disposizion… - infoitsport : Gazzetta - Questionedi stimoli: con scudetto e Champions Spalletti potrebbe lasciare Napoli - infoitsport : Gazzetta - Con scudetto e Champions Spalletti potrebbe andarsene - Guidolino8 : E questo sicuramente è differente. Qualcuno potrebbe dirmi che la situazione è analoga al Milan di Pioli, ma onesta… -

LO BRAMA - 'Ho un armadio con tutte le maglie che ho indossato in questi anni: spero di ...da aggiungere all'armadietto menzionato ai canali ufficiali della FIGC qualche giorno fa...L'affarediventare possibile qualora i bianconeri e la squadra di Lucianodovessero perdere i loro centravanti. I rumors attorno a Vlahovic e Osimhen d'altronde non si placano e in ......trovato a suo agio nel nostro campionato e insieme a sta guidando gli azzurri di Luciano... Oggi vale 100 milioni di euro egiocare nel Real Madrid o nel Barcellona. Penso però che ...

Se Spalletti vincesse scudetto e Champions, potrebbe anche ... IlNapolista

Giovanni Carnevali ha parlato del suo ex calciatore: Giacomo Raspadori – napolicalciolive.com La buona notizia per Luciano Spalletti è che potrà ritrovarlo a disposizione poco dopo la fine della pausa ...Ho deciso di vivere a Castel Volturno perché Napoli è così bella che non la puoi guardare. Ti vengono gli occhi azzurri ... il vantaggio che abbiamo in campionato», ha continuato Spalletti che ha poi ...