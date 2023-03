Si perdono al Lago Nero, due giovani recuperati in alta quota (Di venerdì 24 marzo 2023) Valgoglio. Si erano persi nella zona del Lago Nero e non riuscivano più a trovare il percorso, così hanno chiesto i soccorsi. Due giovani di Lodi avevano deciso di passare la giornata in montagna, ma non è andata secondo i piani. La segnalazione è arrivata nel primo pomeriggio di venerdì (24 marzo) e si è reso necessario l’intervento del nucleo speleo-alpino-fluviale dei Vigili Del Fuoco di Bergamo. Dopo aver raggiunto la quota di circa mille metri a bordo di una funicolare dell’Enel insieme agli operatori della Stazione Orobica di Valbondione del Soccorso Alpino, gli operatori hanno individuato i due giovani. Una volta rintracciati, i due ragazzi sono stati riportati in sicurezza alla loro auto, per poter tornare finalmente a casa. Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 marzo 2023) Valgoglio. Si erano persi nella zona dele non riuscivano più a trovare il percorso, così hanno chiesto i soccorsi. Duedi Lodi avevano deciso di passare la giornata in montagna, ma non è andata secondo i piani. La segnalazione è arrivata nel primo pomeriggio di venerdì (24 marzo) e si è reso necessario l’intervento del nucleo speleo-alpino-fluviale dei Vigili Del Fuoco di Bergamo. Dopo aver raggiunto ladi circa mille metri a bordo di una funicolare dell’Enel insieme agli operatori della Stazione Orobica di Valbondione del Soccorso Alpino, gli operatori hanno individuato i due. Una volta rintracciati, i due ragazzi sono stati riportati in sicurezza alla loro auto, per poter tornare finalmente a casa.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mar_ef : @spartacvs Può anche fare un lago, ma per me non c è perdono per gente cosi. - talleyrandperi1 : @ziobaffone @Vvissco Al di là del merito, ma perché prima di scrivere simili paragoni insensati non si perdono cinq… -