Regno Unito, il catcalling diventa reato: fino a 2 anni di carcere per le molestie in strada (Di venerdì 24 marzo 2023) I parlamentari della Camera dei comuni hanno approvato un disegno di legge per far diventare reato, con una pena fino a 2 anni di carcere, le molestie di strada. Il catcalling – fischi e apprezzamenti indesiderati -, seguire una persona per strada o impedirle il passaggio verrà sanzionato in Inghilterra e Galles, se la legge, già sostenuta dal governo Sunak, dovesse ottenere il via libera definitivo della Camera dei Lord come è ampiamente previsto. In un sondaggio condotto lo scorso anno da YouGov per Bbc è emerso che due terzi delle donne, almeno una volta, si sono sentite poco sicure o in pericolo a camminare da sole per strada. Sono proprio le donne e le ragazze sotto i 34 anni le più vulnerabili ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) I parlamentari della Camera dei comuni hanno approvato un disegno di legge per farre, con una penaa 2di, ledi. Il– fischi e apprezzamenti indesiderati -, seguire una persona pero impedirle il passaggio verrà sanzionato in Inghilterra e Galles, se la legge, già sostenuta dal governo Sunak, dovesse ottenere il via libera definitivo della Camera dei Lord come è ampiamente previsto. In un sondaggio condotto lo scorso anno da YouGov per Bbc è emerso che due terzi delle donne, almeno una volta, si sono sentite poco sicure o in pericolo a camminare da sole per. Sono proprio le donne e le ragazze sotto i 34le più vulnerabili ...

