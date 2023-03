Polveriera al Bayern Monaco! Esonerato Nagelsmann | il sostituto

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 marzo 2023) Clamoroso colpo di scena in casaMonaco, è arrivata una decisione durissima e a sorpresa del club tedesco: è statol’allenatore. La decisione sarebbe arrivata dopo un vertice lampo, si attende solo il comunicato ufficiale. Il tecnico 35enne paga il rendimento altalenante dall’inizio della stagione, in particolar modo in Bundesliga. In Champions League dovrà vedersela nel match dei quarti di finale contro il Manchester City, la partita è stata considerata come una finale anticipata. Nel campionato tedesco ilMonaco è reduce dal ko contro il Leverkusen e occupa il secondo posto, alle spalle del Borussia Dortmund. Foto di Sascha Steinbach / AnsaIl campionato è fermo per la pausa delle Nazionali e ilMonaco ha deciso di non perdere tempo ed esonerare ...