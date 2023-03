Olanda disastro senza l’Inter: la Francia dilaga dal 21?! De Vrij fuori (Di venerdì 24 marzo 2023) Mentre Lukaku fa fuori la Svezia col Belgio (vedi articolo) l’Olanda crolla in Francia. Finisce 4-0 per i Bleus allo Stade de France, senza i due dell’Inter anche se a disposizione c’era solo de Vrij. UN disastro – Pessimo nuovo esordio per Ronald Koeman alla guida dell’Olanda. Nel suo ritorno da commissario tecnico la Francia vince 4-0 nelle qualificazioni agli Europei del prossimo anno, in una partita senza storia. Neanche due minuti e Antoine Griezmann la sblocca a rimorchio su assist di Kylian Mbappé da sinistra, poi all’8? raddoppia Dayot Upamecano in mischia al limite dell’area piccola a seguito di una punizione mal respinta da Jasper Cillessen. Poi Aurélien Tchouaméni manda in porta Mbappé, liberato centralmente ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) Mentre Lukaku fala Svezia col Belgio (vedi articolo) l’crolla in. Finisce 4-0 per i Bleus allo Stade de France,i due delanche se a disposizione c’era solo de. UN– Pessimo nuovo esordio per Ronald Koeman alla guida dell’. Nel suo ritorno da commissario tecnico lavince 4-0 nelle qualificazioni agli Europei del prossimo anno, in una partitastoria. Neanche due minuti e Antoine Griezmann la sblocca a rimorchio su assist di Kylian Mbappé da sinistra, poi all’8? raddoppia Dayot Upamecano in mischia al limite dell’area piccola a seguito di una punizione mal respinta da Jasper Cillessen. Poi Aurélien Tchouaméni manda in porta Mbappé, liberato centralmente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Olanda disastro senza l'Inter: la Francia dilaga dal 21'! De Vrij fuori - - DVACMILAN : Sti scappati di casa dell'Olanda via Van Gaal sono un disastro - sunday_ky : Francia troppo forte oppure Olanda un disastro? ?? Certo che il ritorno di Koeman sulla panchina dell'olanda cominci… - Nemesi52032691 : RT @Robertonuzzoam: POLO ANTISISTEMA: IN OLANDA LO HANNO REALIZZATO ED HANNO OTTENUTO IL RISULTATO, MICA È L'ITALIA! Mentre in Italia abbi… - Biancarosabesso : RT @Robertonuzzoam: POLO ANTISISTEMA: IN OLANDA LO HANNO REALIZZATO ED HANNO OTTENUTO IL RISULTATO, MICA È L'ITALIA! Mentre in Italia abbi… -