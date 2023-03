Le lotte convergono in place de l’Opéra E il governo è nel caos

(Di venerdì 24 marzo 2023) La «testa» del corteo, dove si sono radunati i leader dell’intersindacale, è assediata dai giornalisti. È il nono sciopero generale contro la riforma delle pensioni di Macron, tutti i colleghi first appeared on il manifesto.

... quando personalità gigantesche forgiate inantimperialiste, come Nasser, Nehru, Nkrumah e ...maggior parte del Sud del mondo è aperta a partenariati con gli Stati Uniti in aree in cui...... quando personalità gigantesche forgiate inantimperialiste, come Nasser, Nehru, Nkrumah e ...maggior parte del Sud del mondo è aperta a partenariati con gli Stati Uniti in aree in cui...