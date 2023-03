Inter, pole position per Retegui. L’Italia complica l’affare – Sky (Di venerdì 24 marzo 2023) L’Inter si proietta già al futuro e pensa all’attacco della prossima stagione. La situazione non è delle più rosee, Matteo Barzaghi ne parla così su Sky Sport, toccando anche il tema Retegui. FUTURO – L’Inter è in vantaggio per Retegui, ma la trattativa dipende da tanti fattori. Matteo Barzaghi ne parla in questo modo su Sky Sport: «Colidio al Tigre dà un vantaggio nella corsa per Retegui. La dirigenza ha visionato l’italo-argentino molte volte, con famiglia a Canicattì. Anche a Napoli è stato avvistato Baccin in tribuna, di sicuro la convocazione con L’Italia ha acceso i riflettori di tutto il mondo e rende l’affare più complicato. Il Tigre riscatterà il giocatore dal Boca Juniors per 2.5 milioni, la società manterrà però il 50% sulla futura ... Leggi su inter-news (Di venerdì 24 marzo 2023) L’si proietta già al futuro e pensa all’attacco della prossima stagione. La situazione non è delle più rosee, Matteo Barzaghi ne parla così su Sky Sport, toccando anche il tema. FUTURO – L’è in vantaggio per, ma la trattativa dipende da tanti fattori. Matteo Barzaghi ne parla in questo modo su Sky Sport: «Colidio al Tigre dà un vantaggio nella corsa per. La dirigenza ha visionato l’italo-argentino molte volte, con famiglia a Canicattì. Anche a Napoli è stato avvistato Baccin in tribuna, di sicuro la convocazione conha acceso i riflettori di tutto il mondo e rendepiùto. Il Tigre riscatterà il giocatore dal Boca Juniors per 2.5 milioni, la società manterrà però il 50% sulla futura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, pole position per Retegui. L'Italia complica l'affare – Sky - - Gmes3000 : Notizia davvero incredibile! #DeZerbi contattato per la panchina dell’#Inter ??Ecco cosa sta succedendo?? - golovinismo : RT @Darmumas: @marifcinter L'Inter che è in pole senza lo straccio di una trattativa: - biscone69 : RT @GianmarcoDaria: ???? L’Inter è in pole per Retegui. Ieri, a Napoli, c’era Baccin in tribuna per visionare l’italoargentino. I nerazzurri… - 10Innamorato : RT @RiccardoDanna1: L’#Inter è in pole per #Retegui. Ieri, a Napoli, c’era #Baccin in tribuna per visionare l’italoargentino. ?? I nerazzur… -