Nella gara di qualificazione a Euro 2024 contro il Liechtenstein, l'attaccante del Portogallo,Ronaldo, è diventato il giocatore più presente ...

Video, Cristiano Ronaldo: contro il Liechtenstein diventa il giocatore più presente nelle nazionali Gazzetta

Scendendo in campo come capitano del Portogallo per la partita di qualificazione a Euro 2024 contro il Liechtenstein, Cristiano Ronaldo si è regalato un nuovo primato. Con questo match, infatti, CR7 è ...Infinito Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse ex Juventus, titolare nella sfida tra Portogallo e Liechtenstein valida per il primo turno delle qualificazioni ai prossimi Europei, raggiunge quota 197 ...