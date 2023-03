Ultime Notizie – “Ecco i 5 ritardi che prolungano la guerra”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando ai leader dell’Ue riuniti a Bruxelles in collegamento da un treno in movimento in Ucraina, ha parlato di “cinque” che potrebbero prolungare lanel suo Paese, che sono il ritardo nella fornitura di “missili a lungo raggio” e di aerei da“moderni”, un ritardo nell’adottare ulteriori “sanzioni” contro la Russia, un protrarsi troppo a lungo dei “negoziati di adesione” all’Ue. Il quinto ritardo riguarda la “formula della pace”. Lo spiegano fonti Ue, a margine del summit a Bruxelles. Zelensky ha sottolineato, in particolare, che “indebolire le sanzioni manderebbe un messaggio sbagliato” e ha chiesto ai leader europei di lavorare per un nuovo “round di sanzioni” contro la Russia. Il presidente ucraino ha espresso “gratitudine” per il lavoro fatto per “accelerare le ...