Terra Amara replica 23 marzo 2023 in streaming: salta la fuga di Zuleyha e Yilmaz (Di giovedì 23 marzo 2023) Terra Amara anticipazioni 23 marzo 2023: salta la fuga di Zuleyha e Yilmaz Episodio 192 della seconda stagione di Terra Amara. Cosa succede nella puntata di oggi? Approfittando della confusione durante una cena che si svolge nella villa degli Yaman, Zuleyha parte per raggiungere il punto d’incontro stabilito con Yilmaz. Nel frattempo, Yilmaz si reca all’ospedale per informare Mujgan della sua scelta di partire e del suo amore per Zuleyha. Ma una notizia inaspettata da parte di Mujgan lo pietrifica. Yilmaz avrà la forza di portare avanti il piano di fuga con Zuleyha? Ecco come rivedere la ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 23 marzo 2023)anticipazioni 23ladiEpisodio 192 della seconda stagione di. Cosa succede nella puntata di oggi? Approfittando della confusione durante una cena che si svolge nella villa degli Yaman,parte per raggiungere il punto d’incontro stabilito con. Nel frattempo,si reca all’ospedale per informare Mujgan della sua scelta di partire e del suo amore per. Ma una notizia inaspettata da parte di Mujgan lo pietrifica.avrà la forza di portare avanti il piano dicon? Ecco come rivedere la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nicolasavoia : @Nic_dls00 Terra Amara ha fatto 2.695.000 23,57% Sul post sta segnato un milione in meno - tuttotv_info : #TerraAmara, le TRAME (dettagliate) della prossima settimana ?? In onda OGNI GIORNO, da domenica 26 marzo a sabato… - Enzo97736396 : @AleStonata @AleStonata Beautiful – 2649 21.67 Terra Amara – 1695 23.57 Paradiso delle Signore – 1630 20.30 Un po… - AmaraTerraMia : Blog Amara terra mia - Newsletter del 23/03/23 - - redazionetvsoap : A #TerraAmara, Demir come non l'avete mai visto! Anche i suoi familiari si preoccuperanno... Ecco tutti gli svilupp… -