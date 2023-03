Ranocchia svela | «Non sento più l’esigenza di stare dentro al mondo del calcio»

(Di giovedì 23 marzo 2023) Andrea, difensore centrale ex Inter, ha parlato del suo immediato futuro dopo il ritiro dalgiocato dopo il Monza Andrea, difensore centrale ex Inter, ha parlato a TMW. FUTURO – «? Nonpiùdi starquellì. Poi magari dopo questa estate di riposo, a settembre, faccio il corso di allenatore, però non lo so. Oggi non ho idea di cosa accadrà e nemmeno ci voglio pensare. Ora devo fare un po’ di detox da tutto ciò che è stato negli ultimi 30 anni». L'articolo proviene daNews 24.

Andrea Ranocchia ha comunicato l'addio al calcio giocato ad Adriano Galliani dopo il brutto infortunio dello scorso agosto al Maradona di Napoli.