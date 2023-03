Pnrr, soldi buttati via: 300 milioni per piantare semi di alberi (Di giovedì 23 marzo 2023) Nel frattempo, oggi c’è un pezzo fantastico del Merlo “buono”, per intenderci quello che scrive per il Giornale, che spero faccia capire anche ai più giovani che il Pnrr è una minchiata. Io non avevo alcun dubbio in merito, e spero di convincere anche quei giovani che girano con le loro borracce pensando di essere sostenibili nonostante abbiano l’ultimo modello di iPhone in tasca. Mi rivolgo a voi perché il Pnrr ha previsto di spendere 300 milioni di euro per piantare in Italia 6,6 milioni di alberi. Cosa c’è di male? Nulla, è solo una stronzata apocalittica! In Italia, cari amici, le foreste stanno già crescendo perché le zone agricole stanno diminuendo. Infatti, negli ultimi anni, le zone boschive sono aumentate. Nonostante ciò, paghiamo 300 milioni per ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 marzo 2023) Nel frattempo, oggi c’è un pezzo fantastico del Merlo “buono”, per intenderci quello che scrive per il Giornale, che spero faccia capire anche ai più giovani che ilè una minchiata. Io non avevo alcun dubbio in merito, e spero di convincere anche quei giovani che girano con le loro borracce pensando di essere sostenibili nonostante abbiano l’ultimo modello di iPhone in tasca. Mi rivolgo a voi perché ilha previsto di spendere 300di euro perin Italia 6,6di. Cosa c’è di male? Nulla, è solo una stronzata apocalittica! In Italia, cari amici, le foreste stanno già crescendo perché le zone agricole stanno diminuendo. Infatti, negli ultimi anni, le zone boschive sono aumentate. Nonostante ciò, paghiamo 300per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : Prossimo decreto-legge PNRR Art. 1 QUELL'OPERA VA FINITA Art. 2 Non si accettano scuse Art. 3 No, non ci sono al… - AristarcoScann1 : RT @issituzionaleh: “Il mio governo ha portato 209 miliardi , lei non ha portato nulla e rischia di farci perdere i soldi del PNRR .???? SEI… - augustodpau : @GiuseppeConteIT Ancora con questa cazzata che i soldi del pnrr li avete portati voi. Solo un allocco può credere a… - ignazio_mereu : RT @fernandella25: Agli insulti di #GiorgiaMeloni #Conte risponde????”dall’Europa Ho portato 209 miliardi lei invece non ha portato nulla??ed… - ingiandi_d : RT @ilgiornale: In due anni si sono dissolti 12 milioni di euro che erano vincolati a nuovi boschi per contrastare l'inquinamento… -