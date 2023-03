Lucarelli azzanna la Belva Fagnani | il sospetto sulla Rai

Leggi su iltempo

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il caso tv degli ultimi tempi è senza dubbio Belve, il programma di interviste senza filtri condotto da Francescasu Rai2. Selvaggia, che già in passato aveva criticato duramente la trasmissione, ha dedicato auna puntata del suo podcast che parte dalla considerazione che Belve è un prodotto televisivo quantomeno sopravvalutato: "A leggere i social e i siti, Belve è il più grande caso televisivo della storia dell'umanità", afferma ironicamente la giornalista. Per, "Belve è un programma di interviste in cui di davvero feroce c'è soprattutto l'ambizione di chi lo conduce", e ancora “una cosa a metà tra una seduta di ipnosi regressiva, in cui la gente improvvisamente tira fuori quello che aveva rimosso od occultato, e la copertina di Chi". Nel mirino c'è naturalmente la ...