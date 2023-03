I reati universali fra tutela dell’ordine pubblico e diritto. Scrive Monti (Di giovedì 23 marzo 2023) Il disastro di Cutro ha spinto il governo a proporre un decreto legge che istituisce il reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” in modo da perseguire i responsabili ovunque si trovino; mentre il parere negativo della Commissione politiche europee del Senato sul riconoscimento del certificato Ue di filiazione ha riportato al centro del palcoscenico politico il tema dell’illiceità della maternità surrogata, oggetto anch’esso di interesse da parte dell’esecutivo che intende proporre norme per estendere la punibilità anche ai fatti commessi all’estero. Il dibattito pubblico su questi due temi soffre di una certa confusione fra il piano politico e quello strettamente giuridico. Inoltre esso evidenzia il permanere di un approccio “pan-penalistico” (emanazione di norme senza verifica preliminare della loro effettiva ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 marzo 2023) Il disastro di Cutro ha spinto il governo a proporre un decreto legge che istituisce il reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” in modo da perseguire i responsabili ovunque si trovino; mentre il parere negativo della Commissione politiche europee del Senato sul riconoscimento del certificato Ue di filiazione ha riportato al centro del palcoscenico politico il tema dell’illiceità della maternità surrogata, oggetto anch’esso di interesse da parte dell’esecutivo che intende proporre norme per estendere la punibilità anche ai fatti commessi all’estero. Il dibattitosu questi due temi soffre di una certa confusione fra il piano politico e quello strettamente giuridico. Inoltre esso evidenzia il permanere di un approccio “pan-penalistico” (emanazione di norme senza verifica preliminare della loro effettiva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Albe_1964 : @frasc77 I reati c.d. 'universali' (termine atecnico-propagandistico, non giuridico) sono molti, nel ns. ordinament… - azzolin_azzolin : @adrianobusolin Mentre la Sora der Globbo Teracqueo e de li Reati Universali, è bbona? - benandato : RT @SERGIOBERLATO: I giornalisti de 'La Verità' hanno acquistato un bambino in pochi minuti per 30.000 euro, durante un'inchiesta. Siamo co… - babymai007 : RT @SERGIOBERLATO: I giornalisti de 'La Verità' hanno acquistato un bambino in pochi minuti per 30.000 euro, durante un'inchiesta. Siamo co… - Brunell52793518 : RT @SERGIOBERLATO: I giornalisti de 'La Verità' hanno acquistato un bambino in pochi minuti per 30.000 euro, durante un'inchiesta. Siamo co… -

Il reato “universale” di maternità surrogata è impossibile da applicare Domani I reati universali fra tutela dell’ordine pubblico e diritto. Scrive Monti La nozione di “reato universale” utilizzata nella comunicazione politica è una semplificazione “giornalistica”del concetto di “universalità” della legge penale italiana. Gli articoli da 6 a 10 del ... Le donne comasche: «Basta scontri bisogna dialogare» Inizierà oggi alle 13.30 l’esame della proposta di legge di Fratelli d’Italia sulla maternità surrogata come “reato universale”. La maternità surrogata è già vietata in Italia dalla legge 40/2004, ma ... La nozione di “reato universale” utilizzata nella comunicazione politica è una semplificazione “giornalistica”del concetto di “universalità” della legge penale italiana. Gli articoli da 6 a 10 del ...Inizierà oggi alle 13.30 l’esame della proposta di legge di Fratelli d’Italia sulla maternità surrogata come “reato universale”. La maternità surrogata è già vietata in Italia dalla legge 40/2004, ma ...