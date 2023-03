Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZenatiDavide : Il ddl di Crisanti per gli specializzandi di area non medica: “Borse di studio, ora lavorano gratuitamente: è un’in… - Giornaleditalia : Crisanti (Pd), 'specializzandi non medici vivono ingiustizia, vanno pagati’ - ILMARCHESE__ : RT @ultimora_pol: #Andrea #Crisanti e altri 17 senatori d’opposizione (PD, Terzo polo, M5S, AVS) presenteranno domani un ddl sull’equiparaz… - LaFATAaStelle : RT @ultimora_pol: #Andrea #Crisanti e altri 17 senatori d’opposizione (PD, Terzo polo, M5S, AVS) presenteranno domani un ddl sull’equiparaz… - Rosyfree74 : RT @ultimora_pol: #Andrea #Crisanti e altri 17 senatori d’opposizione (PD, Terzo polo, M5S, AVS) presenteranno domani un ddl sull’equiparaz… -

È stato il senatore Andrea, microbiologo e tra gli esperti più intervistati durante la pandemia, a presentare la proposta di legge sulle borse di studio per glidi area non ...'Pur essendo i due percorsi formativi equiparati per legge - ha spiegato- e prevedano lo stesso monte ore da svolgere come tirocinio nei nostri ospedali, infatti, glidi area ...Presenta: Andrea. Interverranno: Cecilia d'Elia (Capogruppo Pd Commissione Cultura, Ricerca e Istruzione), ...conferenza stampa dal titolo "Presentazione del Disegno di Legge "...

Il ddl di Crisanti per gli specializzandi di area non medica: “Borse di studio, ora lavorano… Il Fatto Quotidiano

Sono circa 2500-2.600 gli specializzandi non medici, come ad esempio genetisti, microbiologi, farmacisti, che ogni anno sono inseriti nei turni delle strutture del Ssn, ma lavorano gratuitamente perch ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...