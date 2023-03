Carceri | Ascani a Meloni | ' madre? Non vuol dire nulla se poi fatti sono questi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "La Giorgiache ieri ancora una volta ha ripetuto in aula 'una', come spiega il fatto che la sua maggioranza voglia costringere in carcere i bambini innocenti delle detenute? Essere, come essere donna, nonse poi iconcreti". Così Annadel Pd su twitter.