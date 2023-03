(Di martedì 21 marzo 2023) Non si fermano le violenze in Francia dopo l’approvazione della contestata riforma delle pensioni. Questa volta a far discutere, però, non sono le strade messe a ferro e fuoco dai manifestanti ma le violenze della. In particolare, unmolto diffuso sui social mostra unmembro del gruppo diBrav-Mre un violento destro sul viso di un, che cade a terra e resta immobile. I fatti sono accaduti a, a rue Saint Antoine, vicino alla Bastiglia. Laha aperto un’inchiesta interna dopo che il fatto è diventato di dominio pubblico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessia3188 : @giuliogintonic1 Sta passando per questa e avete rotto con il fatto che è agente è un amica. Sono solo di sera e st… -

I fatti sono accaduti a, a rue Saint Antoine, vicino alla Bastiglia, durante la ... Vi si vede unmembro del gruppo di polizia Brav - M sferrare un violento destro sul viso di un ...... Il film segue le vicende di Kate Macer, giovanedell'FBI, alle prese con una missione per ... Alessandro Haber, Sabrina Knaflitz, Adriano Wayskol, Elisabetta Cavallotti e Narciso. La ...Da sette anni Maurizio Torrente è andato a vivere in Califronia dove èimmobiliare e manager ... poi in aereo sino ae a Palermo, per poi raggiungere in pullman Trapani e in aliscafo l'...

Parigi, agente sferra un pugno a manifestante che perde conoscenza: polemiche sulla polizia – Video Il Fatto Quotidiano

Quindi una frecciatina nei confronti dell'attuale sindaca socialista di Parigi: "Merci, Anne Hidalgo ... Un po' di sorellanza,no Gli agenti municipali hanno diritto di scioperare". A qualcuno la foto ...Esprimendo «totale sostegno» alle forze dell'ordine, il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha dichiarato che 94 agenti sono rimasti feriti e nel pomeriggio è andato a trovare alcuni di essi a ...