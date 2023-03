Il Cantante Mascherato 2023 | Riccio canta Erba di casa mia gallery

(Di sabato 18 marzo 2023) Nella prima puntata del 18 marzode Il, lo show in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione di, una delle dodici maschere di questa quarta edizione, dietro cui si nasconde un misterioso personaggio vip.hato il branodimia di Massimo Ranieri. A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celi sotto il costume, la giuria formata da Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone, insieme ad un pool investigativo presente in studio e capitanato dalla ballerina Sara Di Vaira. Il: chi è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Tante novità e tante conferme: al via la 4ª edizione de @IlCantanteRai1, da stasera alle 21.25 su @RaiUno ??… - Raiofficialnews : Torna @milly_carlucci al timone del talent show #IlCantanteMascherato: da sabato #18marzo su @RaiUno. Nella giuria:… - comevspeaktome : Ragazzi qui abbiamo sgamato Natalina di don Matteo sotto al criceto del cantante mascherato dal primo momento che ha aperto bocca - mannela54 : @GassmanGassmann Alessandro ci saluti così presto perchè con Leo state sotto il cuore del cantante mascherato????? - mattehwmars : Il mio sabato sera con aperti in contemporanea gli stream del Cantante Mascherato e di Amici -

Mancano pochi minuti all'inizio della nuova edizione de Ile nella giuria ci saranno ben tre new entry, già annunciate nelle scorse settimane, arrivano Serena Bortone, Christian De Sica e lareduce da Ballando con le stelle. E ...Parte male la quarta edizione de Il. A pochi minuti dalla prima puntata della nuova edizione è stato svelato il nome dell'ospite misterioso di Milly Carlucci . Quest'ultima, sulla scia di Ballando con le Stelle, ha ...... ieri vittima di un imprevisto a La vita in diretta , concluso lo show di ballo questa sera darà il via alla nuova edizione de Il

Cantante Mascherato e Milly Carlucci tornano stasera su Rai 1: la guida allo show La Gazzetta dello Sport

Nella prima puntata del 18 marzo 2023 de Il Cantante Mascherato, lo show in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione di Riccio, una delle dodici maschere di ...A pochi minuti dalla diretta della prima puntata della quarta edizione dello show è stata svelata l'identità dell'ospite misterioso ...