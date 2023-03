(Di sabato 18 marzo 2023) Idi Antonioe Boboper le sfide dei quarti di Champions:. Antonioè stato da sempre uno dei personaggi più discussi del mondo del calcio. L’ex calciatore barese è stato al centro di numerose controversie durante la sua carriera, ma ora è diventato l’oggetto principale di scherno sui social per la sua incapacità di fareazzeccati. Tuttavia, questo non ha fermatodal provare ancora una volta a fare previsioni per le partite di calcio più importanti. In particolare, ha espresso la sua opinione su, sfide valide per i quarti di finale della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : I pronostici di Cassano e Vieri per Milan-Napoli e Benfica-Inter -VIDEO #Benfica #bobotv #Cassano #Champions #cieri… - Revenge810 : RT @tackleduro: “Napoli-Benfica, City-RealMadrid”. Cassano potrà sbagliare, ma i pronostici sono un gioco. Meglio lui che si sbilancia, anc… - mmilan680 : RT @theMilanZone_: ??????Quarti di finale i pronostici di #Cassano #Milan - MCarameli01 : RT @theMilanZone_: ??????Quarti di finale i pronostici di #Cassano #Milan - infoitsport : Juve Sporting Lisbona: i pronostici di Adani, Cassano, Ventola e Vieri -

Ecco idi, Ventola, Vieri e Adani alla Bobo Tv sul quarto di finale di Europa League tra Juventus e Sporting Ecco idi, Ventola, Vieri e Adani alla Bobo Tv sul quarto di ...... con i favori del pronostico e i precedenti che doverosamente sbilanciano il favore dei...00 - [A] Brixen Südtirol "Magnago h 18:00 - [B] AC Life Style Erice " Casalgrande Padana ...si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nell'ultima diretta della Bobo TV: "Non me n'è mai fregato di far notare ai giornalisti quando ho ragione. Faccio iperché mi diverto. Su ...

Cassano: “Passa il Benfica. A chi dice che l’Inter è più forte chiedo…” fcinter1908

I pronostici di Antonio Cassano e Bobo Vieri per le sfide dei quarti di Champions: Milan-Napoli e Benfica-Inter. In particolare, ha espresso la sua opinione su Benfica-Inter e Napoli-Milan, sfide ...Roma-Feyenoord, Antonio Cassano svela in diretta il pronostico della sfida dei quarti di finale in Europa League. Per il barese l’eliminazione è già ‘scritta’ L’ex giallorosso Antonio Cassano, oggi ...