Follia all’ultimo stadio: festeggiare papà è “discriminatorio” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le infami manipolazioni della nostra epoca si declinano secondo sensibilità infantili. A Viareggio in Versilia un asilo abolisce la festa del papà e i papà vanno in panici: non è possibile, la aspettavamo tanto. Sono i padri a parlare o i figli di tre anni? Ma cosa è tutta questa smania di tragediare, di fare un epos per ogni ricorrenza o occasione della quale a nessuno importa davvero? Per dire, le chiese sono sempre più vuote ma sulla festa del papà, dedicata a San Giuseppe primo santo cristiano, non si transige. Purché sia recita consacrata al consumo e alla celebrazione pubblica che è simulazione pubblicitaria. Da parte sua la dirigente del plesso coinvolto, Barbara Caterini, non sembra più matura in quel raccattare aprioristico, acritico qualunque smania alla moda: “Cinque o sei genitori sono venuti a lamentarsi da me perché non ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le infami manipolazioni della nostra epoca si declinano secondo sensibilità infantili. A Viareggio in Versilia un asilo abolisce la festa dele ivanno in panici: non è possibile, la aspettavamo tanto. Sono i padri a parlare o i figli di tre anni? Ma cosa è tutta questa smania di tragediare, di fare un epos per ogni ricorrenza o occasione della quale a nessuno importa davvero? Per dire, le chiese sono sempre più vuote ma sulla festa del, dedicata a San Giuseppe primo santo cristiano, non si transige. Purché sia recita consacrata al consumo e alla celebrazione pubblica che è simulazione pubblicitaria. Da parte sua la dirigente del plesso coinvolto, Barbara Caterini, non sembra più matura in quel raccattare aprioristico, acritico qualunque smania alla moda: “Cinque o sei genitori sono venuti a lamentarsi da me perché non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaieManu1 : @Robertonuzzoam non ho parole. Come si fà a fermare una tale follia e i folli che la proclamano. Che enorme senso d… - _Giobs_ : @fratotolo2 @creuscher Beh.... farti dare del razzista da una erede del caporale austriaco.... seguito dal popolo t… - CREANTO7 : @DANIELEFOSSI @EnneatipoGiulia Questa è stata una sconfitta irrazionale ma davvero sfortunata e immeritata. In infe… - mirixhaz : io questa la chiamo follia all’ultimo posto doveva stare - CREANTO7 : @ExiledRomanista Mi tengo la bella reazione di squadra fino all'ultimo respiro. Pellegrini e Cristante non erano tr… -

Terra Amara, le anticipazioni di oggi: Demir a rischio pena di morte All'epoca la giovane aveva parlato della sua intuizione a Demir, ... sperando che quest'ultimo s'infuriasse con la madre. Ora, i ...certezza che Hunkar ed il figlioccio di Yilmaz si amino alla follia. ... Milioni per gli eredi di Sissi Una follia della storia. L'Olanda concesse asilo al Kaiser e ... Il nove marzo del 1923, quattro anni dopo l'abdicazione dell'ultimo ... per lei sperperò un patrimonio, e nel 1848, abdicò e fuggì all'... Con Everything Everywhere All At Once vince la follia della normalità Non c'è follia in una scelta simile, se non l'intelligenza di ... Il cast speciale di Everything Everywhere All At Once Dal cast di ... Quest'ultimo poi si lascerà sempre stupire da esperimenti ... 'epoca la giovane aveva parlato della sua intuizione a Demir, ... sperando che quest's'infuriasse con la madre. Ora, i ...certezza che Hunkar ed il figlioccio di Yilmaz si amino alla. ...Unadella storia. L'Olanda concesse asilo al Kaiser e ... Il nove marzo del 1923, quattro anni dopo l'abdicazione dell'... per lei sperperò un patrimonio, e nel 1848, abdicò e fuggì'...Non c'èin una scelta simile, se non l'intelligenza di ... Il cast speciale di Everything EverywhereAt Once Dal cast di ... Quest'poi si lascerà sempre stupire da esperimenti ... Giornate di follia al residence: prima picchia la compagna, poi si ... AltaRimini