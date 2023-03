Vecchie 10 lire: controlla le tue, se sono così valgono fino a 17.000 euro (Di martedì 14 marzo 2023) In casa a volte possiamo avere conservate per ricordo monete che valgono davvero tanto. Senza saperlo, tra i nostri ricordi potrebbero esserci monete dal valore inestimabile che per qualche collezionista potrebbe essere una manna dal cielo; come nel caso di questa versione di 10 lire in particolare. Scopriamo di che si tratta 10 lire del ’50 a scopo illustrativo. Credit: Adobe Da circa vent’anni le monete da 10 lire non sono più in circolazione ma gli appassionati continuano ad esserne sempre alla ricerca sicuramente qualcuno di noi ha abbandonato in un proprio cassetto qualche moneta ma non sa che se rispetta determinate caratteristiche può valere anche 3.500 euro. A questo punto sarebbe utile controllare in casa cosa abbiamo conservato perché rivendendola magari a ... Leggi su blowingpost (Di martedì 14 marzo 2023) In casa a volte possiamo avere conservate per ricordo monete chedavvero tanto. Senza saperlo, tra i nostri ricordi potrebbero esserci monete dal valore inestimabile che per qualche collezionista potrebbe essere una manna dal cielo; come nel caso di questa versione di 10in particolare. Scopriamo di che si tratta 10del ’50 a scopo illustrativo. Credit: Adobe Da circa vent’anni le monete da 10nonpiù in circolazione ma gli appassionati continuano ad esserne sempre alla ricerca sicuramente qualcuno di noi ha abbandonato in un proprio cassetto qualche moneta ma non sa che se rispetta determinate caratteristiche può valere anche 3.500. A questo punto sarebbe utilere in casa cosa abbiamo conservato perché rivendendola magari a ...

