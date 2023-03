LIVE Parigi-Nizza 2023, tappa di oggi in DIRETTA: la Jumbo-Visma di Vingegaard vince la cronosquadre! Beffata la EF di 1”, Pogacar contiene i danni (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.48 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui. Grazie a tutti per aver seguito con noi la cronosquadre di Dampierre-en-Burly, terza tappa della Paris-Nice 2023. L’appuntamento è per domani con il primo arrivo in salita della corsa! Una buona serata ed un saluto sportivo a tutti. 16.46 Dopo questa tappa il miglior azzurro in classifica è Matteo Sobrero, 14° a +18”, parte di un ottima Jayco-AlUla. 16.45 Questa la nuova top10: 1 CORT Magnus EF Education-EasyPost 7:53:41 2 VAN HOOYDONCK Nathan Jumbo-Visma 0:01 3 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 0:03 4 TRATNIK Jan Jumbo-Visma ,, 5 Vingegaard Jonas Jumbo-Visma ,, 6 ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.48 La nostrasi chiude qui. Grazie a tutti per aver seguito con noi la cronosquadre di Dampierre-en-Burly, terzadella Paris-Nice. L’appuntamento è per domani con il primo arrivo in salita della corsa! Una buona serata ed un saluto sportivo a tutti. 16.46 Dopo questail miglior azzurro in classifica è Matteo Sobrero, 14° a +18”, parte di un ottima Jayco-AlUla. 16.45 Questa la nuova top10: 1 CORT Magnus EF Education-EasyPost 7:53:41 2 VAN HOOYDONCK Nathan0:01 3 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 0:03 4 TRATNIK Jan,, 5Jonas,, 6 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Champions, finale 2022: la Uefa rimborserà tutti i tifosi del Liverpool: La UEFA rimborserà ai tifosi del Liverpool… - giorgiapizzardi : se fanno davvero il live action di miraculous vado alla premiere a parigi - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ????????? 15h30 Parigi-Nizza, 2a tappa - trinchelino : RT @MarcoGraf999: @valeriolundini Kiss the Devil dei Eagles of Death Metal suonata a Parigi il 13/11/2015. Ho poi sentito la versione da st… - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 14:57 per seguire in diretta con noi la sperimentale cronosquadre della #ParisNice -