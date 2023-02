Il piano di pace per l’Ucraina? Il sospetto Usa è che la Cina punti solo a dividere gli alleati occidentali. Il viaggio a Kiev è un messaggio a Xi (Di martedì 21 febbraio 2023) L’apparizione improvvisa di Joe Biden nel palazzo presidenziale di Kiev mira a riaffermare l’appoggio statunitense all’Ucraina e ai suoi cittadini, segnati da un anno di guerra aspra, dalla nuova offensiva russa e da un inverno affrontato tra continue interruzioni di energia. È una mossa, quella di Biden, che vuole trasmettere un senso di normalità, di vita che prosegue nonostante tutto. “Un anno dopo, Kiev resiste. l’Ucraina sta in piedi. La democrazia sta in piedi”, ha detto il presidente Usa. La visita ha però un valore che va ben oltre il sostegno statunitense al Paese martoriato dalla guerra. Con la sua apparizione a Kiev, Biden ha simbolicamente inteso riaffermare il ruolo degli Stati Uniti come garante di un ordine globale che l’invasione russa, a giudizio di Washington, mette in pericolo. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) L’apparizione improvvisa di Joe Biden nel palazzo presidenziale dimira a riaffermare l’appoggio statunitense ale ai suoi cittadini, segnati da un anno di guerra aspra, dalla nuova offensiva russa e da un inverno affrontato tra continue interruzioni di energia. È una mossa, quella di Biden, che vuole trasmettere un senso di normalità, di vita che prosegue nonostante tutto. “Un anno dopo,resiste.sta in piedi. La democrazia sta in piedi”, ha detto il presidente Usa. La visita ha però un valore che va ben oltre il sostegno statunitense al Paese martoriato dalla guerra. Con la sua apparizione a, Biden ha simbolicamente inteso riaffermare il ruolo degli Stati Uniti come garante di un ordine globale che l’invasione russa, a giudizio di Washington, mette in pericolo. La ...

