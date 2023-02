Florida, costretta a partorire un figlio malato che morirà subito dopo (Di martedì 21 febbraio 2023) In Florida, a causa della legge che vieta l’aborto dopo la quindicesima settimana, una coppia di genitori vedrà nascere il proprio figlio per dirgli addio subito dopo. Il feto è affetto dalla sindrome di Potter e non sopravvivrà a lungo fuori a causa delle gravi complicazioni. In Florida impossibile interrompere la gravidanza: donna costretta a partorire Donna in gravidanza – Ph Gionatan CassisiTra pochi giorni in Florida una coppia darà alla luce un bambino ma sono già pronti a definire i dettagli della sua morte. A causa di una malformazione fetale rara, la sindrome di Potter, il bambino non è destinato a vivere più di pochi minuti. La donna è stata costretta a portare avanti la gravidanza nonostante sia certa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 febbraio 2023) In, a causa della legge che vieta l’abortola quindicesima settimana, una coppia di genitori vedrà nascere il proprioper dirgli addio. Il feto è affetto dalla sindrome di Potter e non sopravvivrà a lungo fuori a causa delle gravi complicazioni. Inimpossibile interrompere la gravidanza: donnaDonna in gravidanza – Ph Gionatan CassisiTra pochi giorni inuna coppia darà alla luce un bambino ma sono già pronti a definire i dettagli della sua morte. A causa di una malformazione fetale rara, la sindrome di Potter, il bambino non è destinato a vivere più di pochi minuti. La donna è stataa portare avanti la gravidanza nonostante sia certa ...

