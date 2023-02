Bresh in testa alla classifica dei singoli più venduti con Guasto d’amore

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 3 febbraio 2023) dedicatosua città, Genova, esquadra di calcioconquista la #1 posizione dellaFimi/Gfk deipiùdella settimana con. A una settimana dpubblicazione, questo traguardo conferma l’attesa e l’affetto del pubblico per un brano già iconico ancor prima della sua pubblicazione. Nelle prime 24 ore dall’uscita, infatti,aveva già raggiunto l’importante traguardo della #1 posizione nella Top50 di Spotify Italia e da giorni è stabile in Top3 della stessa. Grande successo anche per la registrazione del videoclip avvenuta per le strade di Genova domenica 29 gennaio, con oltre 500 persone presenti, oltre ...