ChatGpt | abbiamo intervistato l' intelligenza artificiale | pure lei politicamente corretta

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) Funziona come Siri e risponde a qualsiasi domanda. Si chiamae sta facendo tremare quel colosso di Google (che ora ha richiamato in servizio i fondatori, Larry Page e Sergey Brin, per contrastarlo) e, più banalmente, il corpo insegnanti globale. C'è chi la usa per farsi la tesi di laurea, chi per compilare in pochi istanti compiti noiosissimi che richiederebbero un pomeriggio alla scrivania. Ma c'è anche chi la utilizza per scrivere un messaggio senza strafalcioni alla fidanzata o per essere rassicurato sulle proprie condizioni di salute.è un prodotto di Microsoft, che ieri ha annunciato che investirà altri dieci miliardi di dollari in questa nuova impresa. Non è un motore di ricerca, non trova siti o notizie. Èpura, il premio alla nostra progressiva ...