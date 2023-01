Marocchino | «La Juve ha sempre un po’ di fiatone»

(Di domenica 15 gennaio 2023) Domenico, ex centrocampista e attaccante dellantus, ha parlato analizzando la sconfitta dellacontro il Napoli Domenico, ex centrocampista e attaccante dellantus, ha parlato antusnews24. Di seguito un estratto della sua intervista. DI MARIA – «Di Maria è stato uno dei pochi che si è salvato, facendo anche un bel gol. Però lain un certo contesto sembra avere il freno mano tirato per paura che Di Maria si faccia male, o che Chiesa non sia in condizione o che Vlahovic abbia dei problemi. Lahaun po’ di. Teniamo presente che in diverse partite ha giocato con un centrocampista di interdizione come Miretti dietro una punta unica e questo ha facilitato ...

