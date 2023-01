Mondiale per club 2023 | domani a Rabat il sorteggio del tabellone del torneo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nella giornata di, venerdì 13 gennaio, alle ore 12:00 ci sarà ildelper ilper, che andrà in scena dall’1 all’11 febbraio in Marocco. Gli abbinamenti verranno sorteggiati ae vedrà coinvolte sette squadre: i marocchini del Wydad Casablanca campione d’Africa; i sauditi dell’Al Hilal campione d’Asia; gli egiziani dell’Al Alhy vice campione d’Africa e ammesso vista la presenza per il Paese organizzatore del Wydad; gli statunitensi dei Seattle Sounders vincitori della Champions Concacaf; il Flamengo che si è aggiudicato l’ultima Libertadores; i neozelandesi dell’Auckland City campioni d’Oceania; e il Real Madrid vincitore dell’ultima Champions League in Europa. Nel turno preliminare si affronteranno l’Al Alhy e ...

Real e Flamengo partiranno già dalle semifinali RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) - Prenderà vita domani alle 12 il tabellone del Mondiale per club che ...