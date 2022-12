Zico ricorda Pelé | 'O Rei come Mozart ed i Beatles Il calcio ha perso il suo Re'

Footballnews24.it

Lionel Messi, 36 anni a breve, è l'unico che michi sapeva giocare a pallone , chi all'... Causio, gli Antonioni, i Littbarsky, gli Waddle, gli, i Platini, i Donadoni, gli Zidane Ma ...Diversi giocatori di quel Brasile poi conoscevano gli italiani, come Falcao, preoccupato che... Tutto il Brasilequella partita come la 'tragedia di Sarria'. Indimenticabile per tutti, per ... Zico ricorda il grande Pelé: “Ha cambiato il mondo del calcio” Sono passati due giorni dalla scomparsa del grande campione brasiliano, e campione lo era non solo sul campo: in un’intervista a La Stampa, il brasiliano Zico ci ha spiegato perché Pelé è stato così i ...E' il calciatore che nell'immaginario popolare brasiliano, è andato più vicino a ricordarlo in campo. Tanto che per anni, Arthur Antunes Coimbra, più conosciuto ...