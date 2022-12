(Di sabato 31 dicembre 2022) Il mondo e lain questo ultimo giorno dell’anno piangono la morte diXVI il Papa emerito. Teologo, professore, arcivescovo di Monaco, prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, Papa e poi Papa emerito, nella storia dellaè ricordato soprattutto per la sua rinuncia al pontificato. Una scelta annunciata a sorpresa l'11 febbraio del 2013 durante il Concistoro ordinario in Vaticano: «Ben consapevole della gravità di questo mio atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, successore di San Pietro». «Papa Ratzinger ha cambiato la percezione della vita dellae non solo con la rinuncia al pontificato. È stato il primo pontefice che è intervenuto sulla pedofilia ed ha incontrato le vittime degli abusi. Ha anche messo mano allo Ior e il suo modo di ...

Il fatto che lo vada a visitare non è un buon segnale - spiega- . Aver sottolineato l'... Qualche tempo fa, non molto, mi veniva detto da una persona in Vaticano che Papa è come una ...... dal vaticanista del Tg1 Fabio che, come tutti gli altri vaticanisti, del resto, finge di non sapere nulla della annosa e stranota Magna Quaestio. Ma... quindi ALLORA, PAPA NON ... Zavattaro: «Benedetto XVI rinunciò al papato, non alla Chiesa»