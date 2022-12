Ucraina | Putin | “Occidente sfrutta guerra per distruggere Russia”

(Di sabato 31 dicembre 2022) (Adnkronos) – ”L’stando lainperla”. Lo ha detto il leader del Cremlino Vladimirnel suo discorso di Capodanno trasmesso dalla televisione russa, sottolineando che Mosca non permetterà mai alla comunità internazionale di raggiungere questo traguardo. Lasta combattendo in”per proteggere la madre patria” e per garantire una ”vera indipendenza” al popolo russo, ha proseguito. “L’anno 2022 sta volgendo al termine. E’ stato un anno di decisioni difficili e necessarie, di passi importanti per ottenere la piena sovranità dellae il consolidamento della nostra società”, ha affermato ancora. ”E’ stato un anno che ha ...

"Noi combattiamo per proteggere la patria" ''L'Occidente sta sfruttando la guerra in per distruggere la Russia''. Lo ha detto il leader del Cremlino Vladimir nel suo discorso di ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Putin: "L'Occidente vuole distruggerci". Esplosioni a Kiev e in altre città